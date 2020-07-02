Mersin'de erkenci üzüm hasadına başlandı

AA

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde 3 bin 500 üreticinin 110 bin dekar alanda üzüm yetiştirdiği belirtildi.

Hasat edilen Yalova İncisi ve Kardinal cinsi üzümden bu yıl 250 bin ton rekolte beklendiği kaydedilen açıklamada, hasadın üreticilere hayırlı ve bol kazanç getirmesi temennisinde bulunuldu.

Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan ile Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, hasat yapılan bağları ziyaret ederek, üreticilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı almaları gereken önlemler konusunda uyarılarda bulundu.