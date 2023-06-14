Mersin'de eş zamanlı FETÖ operasyonu: 28 gözaltı kararı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Mersin'de eş zamanlı FETÖ operasyonu: 28 gözaltı kararı
ABONE OL

Mersin'de 28 FETÖ şüphelisinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 28 şüphelinin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi

Mersin'de eş zamanlı FETÖ operasyonu: 28 gözaltı kararı
AA

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmalarında faaliyet yürüttükleri iddia edilen 28 zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.

AA'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, örgütün mahrem yapılanmalarında faaliyet yürüttükleri öne sürülen 28 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Zanlılardan biri, Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.

Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AÖF final sınavı sonuçları sorgulama: 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve hangi gün açıklanacak?
GÜNDEM AÖF sınav sonuçları için geri sayım
KURBANLIK FİYATLARI 2023: Bu yıl küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık koç, koyun, dana fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM 2023 kurbanlık fiyatları belli oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araçlık zincirleme kaza
GÜNDEM 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araçlık zincirleme ...
Sakarya'da sürücüsü fenalaşan TIR devrildi
GÜNDEM Sürücüsü fenalaşan TIR devrildi
ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI: Asgari ücret zammında ilk toplantı sona erdi! 2023 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Asgari ücret zammında ilk toplantı sona erdi!
EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI son gelişmeler: 2023 SSK, BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam yapılacak?
GÜNDEM Emekli temmuz zammında son tahminler!
Sandık görevlisi ücretleri son durum: 14 ve 28 Mayıs 2023 YSK seçim sandık görevlisi ücreti yattı mı, ne zaman ödenecek ve kaç TL yatacak?
GÜNDEM Sandık görevlisi ücreti son durum
AİLE DESTEK PAKETİ ödeme tarihi 2023: Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? 2023 Haziran Aile Destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?
GÜNDEM Aile Destek Paketi Haziran ödemeleri
BAYRAM İKRAMİYESİ 2023: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman hesaba yatacak?
GÜNDEM Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023 | Öğrencilere KDV'siz ve ÖTV'siz telefon fırsatı! Vergisiz iPhone 11,12,13,14 Pro ve Pro Max fiyatı ne kadar olacak?
GÜNDEM Öğrencilere KDV ve ÖTV'siz telefon fırsatı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.