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        Haberler Gündem Güncel Mersin'de eski kağıt fabrikası alanında yangın | Son dakika haberleri

        Mersin'de eski kağıt fabrikası alanında yangın

        Mersin'in Silifke ilçesinde, eski bir kağıt fabrikası alanında yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 12:10 Güncelleme: 28.07.2024 - 13:54
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        Silifke'nin Taşucu Mahallesi'ndeki fabrika alanında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

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        İhbar üzerine bölgeye helikopter ile çok sayıda arazöz, su tankı ve itfaiye aracı sevk edildi.

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        Plastik ve altyapı malzemeleri ile kullanılmayan evlerin de bulunduğu alandaki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alına alındı.

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        Alandaki bazı malzemelerin zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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        #Mersin
        #Kağıt fabrikası
        #yangın
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