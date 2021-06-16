Mersin'de evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran Z.A. (51),ocak ayında tanıştığı ve evlenmeye karar verdiği T.K. (37) tarafından dolandırıldığını iddia etti.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, müştekinin 135 bin lirası, cep telefonu, dizüstü bilgisayarı ve çeyrek altınını aldığı öne sürülen şüphelinin adresini tespit etti.

Operasyonla gözaltına alınan T.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.