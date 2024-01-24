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        Haberler Gündem Mersin'de fabrika inşaatında çıkan yangın kontrol altına alındı - Güncel haberler

        Mersin'de fabrika inşaatında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) bir fabrika inşaatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 23:10 Güncelleme: 24.01.2024 - 23:10
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        Mersin'de fabrika inşaatında yangın çıktı
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        MTOSB'nin 3. etabındaki bir şirkete ait fabrika inşaatının üst bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altında alındı.

        İnşaat alanındaki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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