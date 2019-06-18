Mersin'in Tarsus ilçesinde bisiklet fabrikasında çıkan yangınla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, dün Yenice Mahallesi D-400 kara yolundaki bisiklet fabrikasında çıkan, Mersin ve Adana'dan gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Fabrikanın güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekiplerince, yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesiyle fabrika sahibi O.Ş'nin üvey kardeşi B.Ş. gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir bisiklet fabrikasında yangın çıkmış, kısa sürede büyüyen yangın, Mersin ve Adana'dan gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü.
Dumandan etkilenen iki itfaiye erine ambulansta müdahalede bulunulmuştu.
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