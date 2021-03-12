İHA

Erdemli ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki 1600 rakımlı Akpınar Yaylasında hâlâ etkisi süren şiddetli rüzgardan bir yayla evi tamamen yıkıldı, 10 yayla evi ise hasar gördü. Bölgede ön hasar tespit çalışması başlatıldı.

İHA'nın haberine göre, yayla evi şiddetli rüzgarda tamamen yıkılan Fatma Nergiz adlı kadın, "Yayladan telefon açtılar evin göçtü diye. Bir tane zarar görmeyen eşyam yok. Her şeyim yerle bir olmuş" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Evleri zarar gören ailelere geçmiş olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya, "Bazı mahallelerimizde seralar zarar görmüştü, Akpınar'da da evlerimiz zarar görmüştür. Bir evimiz tamamen yıkılmış durumda. Devletimizin, kaymakamlığımızın, belediyemizin imkanlarını vatandaşlarımıza sunacağız. Bir kez daha vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz" dedi.

İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Cırık ise, "Dün geceden bu yana devam eden fırtına ve hortumda seralarımızda, evlerimizde hasar oluştu. Şükürler olsun ki can kaybımız yok. Devletimizin de desteği ile yaralar sarılacak" diye konuştu.