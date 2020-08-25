Mersin'de hastanede şehit olan erin ailesine şehadet haberi verildi - ESKİŞEHİR

Köpeğinin doğum yapması için geldiği Birgi yeni adresi oldu - İZMİR

AA

Şehidin babası Adem ve annesi Neriman Şengil'in, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Yeniköy Sokak'taki evine gelen askeri yetkililer, şehadet haberini iletti.Haberin duyulmasının ardından Şengil ailesinin komşuları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve çevresindeki binalara Türk bayrakları asıldı.Evli ve bir çocuk babası Cihat Şengil'in naaşının, yarın Eskişehir'de toprağa verileceği öğrenildi.Mut ilçesinde 27 Temmuz'da askerleri taşıyan otobüs devrilmişti. Kaza sonucu 4 asker şehit olmuş, 2 sürücü hayatını kaybetmiş, 27 asker yaralanmıştı.