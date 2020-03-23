Mersin'de hayvan barınaklarına mama ile su bırakıldı

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Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs önlemleri kapsamında kafe ve restoranların salgına karşı kapatılması ile sokak hayvanlarını besleyen hayvanseverlerin evlerinden çıkamaması nedeniyle besin bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için çalışma başlatıldı.

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Adnan Menderes Bulvarı'nda sokak kedilerinin konaklayıp, beslenebilmesi, aynı zamanda da oyun oynayabilmesi için tasarlanan Miyav Park'a mama ve su bırakıldı.

Kentin belirli noktalarındaki köpek besleme odakları ile kedi evlerine de mama ve su takviyesi yapan ekipler, hayvanseverler aracılığıyla yayla bölgeleri ve kent merkezinde mama dağıtımı yaptı.

Her gün kedi evleri ile köpek beslenme odaklarında kontroller yapacak olan ekipler, düzenli olarak mama ve su bırakmaya devam edecek.