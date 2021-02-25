Mersin'de içerisinde iki el yazması deri kitap bulunan bronz sandık ele geçirildi

AA

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ilçesindeki bir evde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen ürünlerin kaçakçılığının yapıldığı istihbaratı üzerine adrese operasyon düzenlendi.

Evde, içerisinde iki el yazması deri kitap olan, üzerinde insan ve hayvan figürleri ile Haç işareti bulunan bronz sandık ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Eserler de incelenmesi için Mersin Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.