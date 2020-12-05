Mersin'de ihtiyaç sahipleri için 3 çeşit yemek 3 liraya sunuluyor

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, biri sabit, üçü hareketli mutfaklar, kentin 4 noktasında hafta içi her gün hizmet veriyor.

İhtiyaç sahipleri ve dar gelirli aileler, mutfaklarda pişiren 3 çeşit yemeği, 3 liraya yiyebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Engin Yıldırım, mutfaklarda, günde 500 kişiye yemek hizmeti sunulduğunu aktardı.

Yıldırım, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşlara ücretsiz yemek de ulaştırdıklarını belirterek, 11 Mart'tan bu yana 500 binin üzerinde kişiye bu hizmetin verildiğini vurguladı.