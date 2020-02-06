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Mersin'de "ikiz plaka"yla otomobil hırsızlığına tutuklama

Mersin'de aynı renk ve modeldeki iki otomobile "ikiz plaka" takarak çaldıkları öne sürülen 3 şüpheliden 1'i yakalanarak tutuklandı. Yakalanan şüphelinin sorgusunda, geçen sene kiraladıkları arabayı da satarak parçalattıkları ortaya çıktı

kiralayıp sattılar
İHA

Mersin'de yaşayan U.Ç. ve B.F.B. araçlarının çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliğine ihbarda bulundu.

PLAKA TANIMLAMA SİSTEMİYLE İNCELEME YAPILDI

Ekipler, plaka tanıma sistemi üzerinden inceleme yaparak, çalınan araçlarla aynı renk ve modeldeki bir arabayla kentte gelen A.B, Y.T. ve K.U'nun araçlara "araç beyni" ve "ikiz plaka" takarak çaldıklarını belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla şüphelilerden A.B. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

GEÇEN SENE ÇALINDI DİYE İHBAR ETMİŞ

Aynı zamanda, A.B'nin geçen yıl kiraladığı bir aracın evinin önünden çalındığı ihbarında bulunduğu ancak yapılan incelemede aracın çalınmadığı, hırsızlık olaylarında kendisiyle hareket eden diğer şüphelilerin yönlendirmesiyle çalıntı müracaatında bulunduğu, aracı Adana'da parçalatarak sattıkları belirlendi.

 

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