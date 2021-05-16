Mersin'de 'İnci' ve 'Güçlü' sevinci 0:00 / 0:00

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı içerisinde bulunan farklı türlerdeki hayvanların sayısı yeni doğumlarla artmaya devam ediyor.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, çocukların ve gençlerin internet ortamında veya belgesellerde görebildikleri onlarca çeşit hayvan türünü bünyesinde barındıran ve her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce misafiri ağırlayan Tarsus Doğa Parkı’ndaki güzellikler, yeni yavruların dünyaya gözlerini açmasıyla daha da artıyor.

TARSUS DOĞA PARKI’NA YENİ CANLAR KATILDI

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren ve hayvan popülasyonunun devamlılığını da sağlayan Tarsus Doğa Parkı’nda yer alan ve iri cüsseleri ile dikkat çeken boz ayılara iki sevimli yavru katıldı.

Biri dişi olan yavrulara İnci ve Güçlü isimleri konuldu. Doğası gereği zarar vermemesi için baba ayıdan ayrı bir alana konulan boz ayı yavruları, yaşam alanlarında koşuyor, birbirleriyle oyunlar oynuyor, havuz içerisinde suya giriyor ve çevrelerine neşe saçıyorlar. Doğa Parkı veteriner hekimi ve personelleri tarafından yakından ilgilenilen ve 4 aylık olan yavru ayılar süt, meyve ve çeşitli yiyeceklerle besleniyor.

“DÜZENLİ VE DENGELİ BİR ŞEKİLDE BESLENİYORLAR”

Tarsus Doğa Parkı Sorumlu Veteriner Hekimi Celal Çevirgenoğlu, üreme sezonun açıldığını ve yavru ayıların sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu belirterek, “4 ay önce dünyaya geldiler. Türkiye’de görülen türlerimizden boz ayı. Annelerinden ayıralı da yaklaşık 1 ay oldu. Bundan sonraki süreçte biz ilgileneceğiz. Şu anda kanatlı ürünleri, meyve, sebze; bunlarla besleniyorlar. Bir adet dişi ve bir adet erkek. Dişinin adını ‘İnci’, erkeğin adını ‘Güçlü’ koyduk. İnşallah isimleriyle yaşarlar diyelim. Bundan sonraki hayatlarında buradalar. Doğal yaşamlarına uygun bir şekilde ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Hiçbir sağlık problemleri olmadı. Gayet düzenli ve dengeli bir şekilde besleniyorlar. Ortam refahları da çok iyi. O yüzden bir sağlık problemiyle karşılaşmadık. Zaten gerekli aşı ve vitamin desteklerini de yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ OLAN HAYVANLARIN SAYISI ARTIYOR

Ana vatanı Madagaskar olan lemur, parkın en özel hayvanları arasında yer alan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan oklu kirpi ve ceylanların da yavruladığını ifade eden Çevirgenoğlu, “Diğer hayvan türlerimizden de doğum yapanlar var. Lemurlarımız yaklaşık bir ay önce doğum yaptılar. Ayrıca oklu kirpilerimiz var, onlar da nesli tükenme tehlikesi altında olanlardan. Son bir hafta içerisinde de 5 tane ceylan yavrumuz dünyaya geldi. Nesli tükenmekte olan hayvanlar için tek gayemiz onlara uygun ortamlar yaratıp çoğalmalarını sağlamak” ifadelerine yer verdi.