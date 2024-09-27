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        Haberler Gündem Mersin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Mersin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

        Mersin'in Erdemli ilçesinde çalıştığı inşaatın 8. katından düşen işçi, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 20:46 Güncelleme: 27.09.2024 - 20:46
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        İnşaattan düşen işçi öldü
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        Yüksek Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'ndaki bir binanın inşaatında çalışan Öner S. (28) inşaatın 8. katında yük çekme vincini monte ederken iddiaya göre bastığı kalıbın başka bir çalışan tarafından sökülmesi sonucu dengesini kaybederek düştü.

        Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, burada Öner S'nin öldüğünü belirledi.

        Öner S'nin cansız bedeni Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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