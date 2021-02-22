Mersin'de jandarma ekipleri şehit meslektaşlarının adını taşıyan kütüphaneye kitap bağışı yaptı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bitlis'in Hizan ilçesinde, 21 Ocak 2018'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan meslektaşları Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek'in anısını yaşatmak, çocuklara kitap sevgisini aşılamak ve kitap okumanın önemine dikkati çekmek isteyen jandarma personeli, kampanya başlattı.
Toroslar Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kampanya kapsamında 560 kitap temin edildi.
Toplanan kitaplar, Musalı Mahallesi'ndeki Veli Haşim Çiftçi Ortaokuluna bağışlandı.
Okul yöneticilerince teslim alınan 560 kitap, şehit Durmuş Tek'in adını taşıyan kütüphanedeki raflara yerleştirildi.
YORUMLAR