Mersin'de kaçak balık avlayanlara 62 bin 900 lira ceza

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılığın önlenmesiyle ilgili denetimler gerçekleştirildi.

Ekiplerin yılbaşından bu yana yaptıkları denetimler kapsamında 26 kişiye toplam 62 bin 900 lira idari para cezası verildi. Cezalar, 5 kişiye elektrikle balık avcılığı, 19 kişiye amatör avcılığına aykırılık ve 2 kişiye de iç sularda ticari balık avcılığından olmak üzere uygulandı.

Denetimlerde ayrıca 2 jeneratör ile 5 serpme, 17 misina ve 2 pinter ağı ele geçirildi.