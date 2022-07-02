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Mersin'de kamyon şarampole devrildi: 4 ölü

Mut- Karaman kara yolu Yapın Mahallesi yakınlarında meydana gelen feci kazada, virajı alamayan kamyon, şarampole devrildi. Seyir halindeki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, hurdaya dönen kamyondan 3 kişinin cansız bedenini çıkardı. Yaralı olarak hastaneye sevk edilen diğer kişi ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Mersin'de kamyon şarampole devrildi: 4 ölü
Kamyon şarampole devrildi: 4 ölü
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DHA

Mersin'in Mut ilçesinde girdiği virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen kamyondaki 4 kişi, hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Mut- Karaman kara yolu Yapın Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Topal'ın virajda kontrolünü kaybettiği kamyon, şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri, hurdaya dönen kamyondan sürücü Topal ile Abdülselam Dündar ve Bahattin Dündar'ın cansız bedenlerini çıkardı. Yaralanan Abdülgafur Acar da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yapılan incelemelerin ardından ölen 3 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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