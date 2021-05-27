Mersin'de kendisini polis olarak tanıtıp hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

AA

M.K. (70) camiye gireceği sırada telsizle yanına gelip polis olduğunu söyleyen bir kişinin, sözde üst araması yaptığı sırada 2 bin 800 lirasını ve kimliğini çaldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yaptığı incelemede şüphelinin S.Ç. (66) olduğunu belirledi.

Ekiplerin kısa sürede yakaladığı zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına, şüphelinin M.K. ile yürüdüğü anlar yansıdı.