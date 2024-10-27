Mersin'de korku dolu anlar: Aracını kalabalığın üzerine sürdü

Görüntülerde, iki grubun parkta tartıştığı sırada olay yerine gelen siyah cipin, gençlerin üzerine doğru hızla ilerlediği, ardından kaldırımdan inip yol kenarında park halindeki araca çarptığı anlar ile parka kaçan grubun üzerine sürdüğü, bir gence çarparak yere düşürdüğü anlar yer aldı.

Görüntünün devamında ise gençler arasında yaşanan arbedeye olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahale ettiği görüldü.