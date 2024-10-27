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        Haberler Gündem Güncel Mersin'de korku dolu anlar: Aracını kalabalığın üzerine sürdü | Son dakika haberleri

        Mersin'de korku dolu anlar: Aracını kalabalığın üzerine sürdü

        Mersin'de bir sürücü, parkta tartıştığı kişilerin üzerine aracını sürerek ezmeye çalıştı, park halindeki bir araca çarparak zarar verdi. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 10:56 Güncelleme: 27.10.2024 - 10:56
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        Mersin'in Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Kültür Park'ta iddiaya göre, iki grup arasında kızlara laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        Silah sesinin de duyulduğu tartışmada cip sürücüsü Serhat A, aracını, kaldırıma çıkıp kavga eden gençlerin üzerine sürdü.

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        Sürücü, ardından bu kez yol kenarında park halindeki araca çarparak zarar verdi.

        Öfkeli sürücü, daha sonra da aracıyla çığlıklar içerisinde parka kaçan grubun peşinden giderek ezmeye çalıştı, gençlerden birine çarparak yere düşürdü.

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        Kavgada 1 kişi tabanca ile ayağından yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin olay yerine gelmesiyle sakinleşen gruptaki taraflardan cip sürücüsü Serhat A. ile silahı kullanan Mehmet Ö. gözaltına alındı.

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        Korku dolu anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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        Görüntülerde, iki grubun parkta tartıştığı sırada olay yerine gelen siyah cipin, gençlerin üzerine doğru hızla ilerlediği, ardından kaldırımdan inip yol kenarında park halindeki araca çarptığı anlar ile parka kaçan grubun üzerine sürdüğü, bir gence çarparak yere düşürdüğü anlar yer aldı.

        Görüntünün devamında ise gençler arasında yaşanan arbedeye olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahale ettiği görüldü.

        #Mersin
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