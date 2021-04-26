Mersin'de Kovid-19'dan yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının ailelerine plaket verildi

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kovid-19'dan yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının aileleriyle bir araya geldi.

Yılmaz, Korukent Mahallesi'ndeki bir parkta salgın nedeniyle hayatını kaybeden 19 sağlık personelinin adlarının yaşatıldığı "Sağlık Kahramanları Parkı"nda gerçekleşen buluşmada, ailelerle bir süre sohbet edip başsağlığı dileklerini iletti.

Sağlık çalışanlarının isminin yer aldığı kaidelere karanfil bırakan Yılmaz, ailelere plaket verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Yılmaz, sağlık çalışanlarının, vatandaşların sağlığımızı korumak ve salgını kontrol altına alabilmek için bir yılı aşkın süredir olağanüstü bir mücadele verdiğini vurguladı.

Yılmaz, bu süreçte sağlık personellerin büyük fedakarlık gösterip ailelerinden uzak kaldığını belirterek, "Bu mücadelede hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımızın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onların fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacağız. Ebediyete intikal eden sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine sabır diliyoruz. Salgının bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.