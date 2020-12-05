Mersin'de kumar oynarken yakalanan 17 kişiye 68 bin 850 lira ceza kesildi

AA

Alınan bilgiye göre, Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kovid-19 denetimleri sırasında bir kıraathanenin açık olduğunu fark etti.

Polis, iş yerindeki incelemesinde 17 kişinin kumar oynadığını belirledi.

Şüphelilere, Kabahatler Kanunu hükümleri gereği 20 bin 825, sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve kapalı alanda sigara içtikleri için de 48 bin 25 lira olmak üzere, toplamda 68 bin 850 lira para cezası uygulandı.

Bozyazı Belediyesi ekiplerince kapatılan işletmenin sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.