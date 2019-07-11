Edinilen bilgiye göre; Mersin'in Erdemli ilçesinde Tömük Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevi sırasında Yeşildere mevkiindeki ormanlık alanda 203 kök Hint keneviri ekili alanı sulayarak kenevirlerin bakımını yapan A.G. ve İ.M.'yi sulama yaptıkları 7 bidon ile birlikte suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin Arpaçbahşiş Mahallesi'ndeki evlerinde narkotik köpeği ile yapılan aramada ise limon bahçesindeki ağaç dallarının arasına gizlenmiş halde 40 kilo 450 gram esrar ve 2 kilo 130 gram skank maddesi ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu iddia edilen M.K. adlı şüpheli de gözaltına alındı.

3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.