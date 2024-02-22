Mersin'de mermer ve seramik yüklü TIR'ın dorsesi yandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, mermer ve seramik yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
Giriş: 22.02.2024 - 01:00 Güncelleme: 22.02.2024 - 01:01
Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda Mehmet Özyıldız idaresindeki TIR'ın dorse kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören Özyıldız, yolun kenarına çektiği TIR'ın kupa ile dorse kısmını ayırarak itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.