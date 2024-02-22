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        Haberler Gündem Mersin'de mermer ve seramik yüklü TIR'ın dorsesi yandı - Güncel haberler

        Mersin'de mermer ve seramik yüklü TIR'ın dorsesi yandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, mermer ve seramik yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 01:00 Güncelleme: 22.02.2024 - 01:01
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        Mermer ve seramik yüklü TIR'ın dorsesi yandı
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        Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda Mehmet Özyıldız idaresindeki TIR'ın dorse kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri gören Özyıldız, yolun kenarına çektiği TIR'ın kupa ile dorse kısmını ayırarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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