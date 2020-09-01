Mersin'de motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Kösbucağı, Karaahmetli, Arpaçbahşiş mahallelerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 5 şüpheliyi Tömük Mahallesi'nde yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde çaldıkları 4 motosikleti 1 kişiye sattıklarını itiraf etti.
Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bu arada, çalıntı motosikletler bulunarak sahiplerine teslim edildi.
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