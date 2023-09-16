Mersin'de müstakil evin duvarının çökmesi sonucu 6 yaşındaki çocuk yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, müstakil evin cephe duvarının çökmesi sonucu başından yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Fevziçakmak Mahallesi 1723 Sokak'taki müstakil evin cephe duvarında çökme meydana geldi. Bu sırada, sokakta arkadaşlarıyla oynayan 6 yaşındaki Beytulllah T, moloz parçalarının çevreye saçılması sonucu başından yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler, 3 ailenin yaşadığı öğrenilen evde inceleme yaptı.