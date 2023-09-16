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        Haberler Gündem Mersin'de müstakil evin duvarının çökmesi sonucu 6 yaşındaki çocuk yaralandı

        Mersin'de müstakil evin duvarının çökmesi sonucu 6 yaşındaki çocuk yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, müstakil evin cephe duvarının çökmesi sonucu başından yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 22:34 Güncelleme: 16.09.2023 - 22:35
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        Evin duvarı çöktü, 6 yaşındaki çocuk yaralandı
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        Fevziçakmak Mahallesi 1723 Sokak'taki müstakil evin cephe duvarında çökme meydana geldi. Bu sırada, sokakta arkadaşlarıyla oynayan 6 yaşındaki Beytulllah T, moloz parçalarının çevreye saçılması sonucu başından yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ekipler, 3 ailenin yaşadığı öğrenilen evde inceleme yaptı.

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        #Mersin
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