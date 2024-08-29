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        Haberler Gündem Güncel Mersin'de müstehcen yayın operasyonu: 10 gözaltı | Son dakika haberleri

        Mersin'de müstehcen yayın operasyonu: 10 gözaltı

        Mersin'de müstehcen yayın yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 09:59 Güncelleme: 29.08.2024 - 09:59
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        Müstehcen yayın operasyonu: 10 gözaltı
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        Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri müstehcen yayın yapan ve bu suçlara çocukları alet eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Çalışmada müstehcen içerikli görüntüler yayan ve bu görüntülerde çocuk istismarı yaptıkları belirlenen şüpheliler tespit edildi.

        Polisin teknik ve fiziki çalışmaları sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyon da 10 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale el konuldu.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i savcılıkta serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan diğer şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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        #Mersin
        #müstehcen yayın
        #operasyon
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