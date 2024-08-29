Mersin'de müstehcen yayın operasyonu: 10 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri müstehcen yayın yapan ve bu suçlara çocukları alet eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmada müstehcen içerikli görüntüler yayan ve bu görüntülerde çocuk istismarı yaptıkları belirlenen şüpheliler tespit edildi.

Polisin teknik ve fiziki çalışmaları sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon da 10 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale el konuldu.