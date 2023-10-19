Mersin'de narenciye yüklü TIR seyir halindeyken yandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan narenciye yüklü TIR'da hasar oluştu
Giriş: 19.10.2023 - 01:14 Güncelleme: 19.10.2023 - 01:14
Cebrail Koyunlu yönetimindeki narenciye yüklü TIR, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı.
Yangını fark eden sürücü aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle TIR'da hasar oluştu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.