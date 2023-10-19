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        Haberler Gündem Mersin'de narenciye yüklü TIR seyir halindeyken yandı - Güncel haberler

        Mersin'de narenciye yüklü TIR seyir halindeyken yandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan narenciye yüklü TIR'da hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 01:14 Güncelleme: 19.10.2023 - 01:14
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        Narenciye yüklü TIR seyir halindeyken yandı
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        Cebrail Koyunlu yönetimindeki narenciye yüklü TIR, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı.

        Yangını fark eden sürücü aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle TIR'da hasar oluştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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