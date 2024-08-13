Mersin'de orman yangını
Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.
Giriş: 13.08.2024 - 15:31 Güncelleme: 13.08.2024 - 15:31
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Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Evkafçiftliği Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
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Evkafçiftliği Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.