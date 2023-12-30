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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü

        Mersin'de otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü

        Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 00:40 Güncelleme: 30.12.2023 - 00:40
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        Mersin'de feci kaza: 2 ölü
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Mehmet Çağrı Erdur idaresindeki otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Deliçay mevkisinde, aynı istikamette giden Muhammet Pulat idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Mehmet Çağrı Erdur ve yanında yolcu olarak bulunan Onur Düzgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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