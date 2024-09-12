Mersin'de özel çocuklar spor desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi özel bireyler için hayata geçirdiği hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel çocuklara, uzman eğitmen eşliğinde "Sportif Beceri ve Koordinasyon Eğitimi" veriliyor.

Sportif beceri ve koordinasyon eğitimi ile sporla iç içe büyülen çocukların, özgüven kazanarak sosyal hayata daha iyi uyum sağladığı belirtiliyor.

Sportif Beceri ve Koordinasyon Eğitim Salonu'ndan sorumlu beden eğitimi öğretmeni Fatma Nur Yılmaz, eğitim kapsamında 7-12 yaş arası Otizmli veya Down Sendromlu bireylere hizmet verdiklerini söyledi.

Eğitim alan çocukların 6 ayda bir değiştiğini ifade eden Yılmaz, hizmetin ücretsiz olmasından dolayı çok fazla talep geldiğini kaydetti.

Eğitimlerin başvuru esasına dayalı olduğunu belirten Yılmaz, "Çocuklar ve aileler beraber gelerek müracaatta bulunuyorlar. Sağlık Kurulu raporu, kimlik fotokopisi, bir vesikalık fotoğrafla kurumumuza talepte bulunduktan sonra, çocuk değerlendirmeye alınıyor. Çocuk, müsait eğitim programına uygun şekilde yerleştiriliyor. Haftada bir gün eğitim veriyoruz. Çocuklar 6 ay boyunca kurumumuzdan hizmet alabiliyorlar" dedi.

"GELİŞİM GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİMİZ VAR"

Eğitimden faydalanan hem ailelerin hem de çocukların mutlu olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Gelişim gösteren öğrencilerimiz var. Davranış problemi olan, dikkat ve odaklanma sorunu yaşayan, temel spor becerisi yetersiz olan çocuklar buraya başvurduğunda, 6 ay sonunda o gelişimi gözle görülür derecede fark edebiliyoruz" diye konuştu.

Eğitimin içeriğinden de söz eden Yılmaz, hizmetten faydalanmak isteyenlerin Teksin uygulaması üzerinden veya Engelsiz Yaşam Merkezi'ne başvuruda bulunabileceklerini kaydettti.