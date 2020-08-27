Mersin'de özel güvenlik görevlisi, babasını bıçaklayarak öldürdü

AA

Alınan bilgiye göre, bir kamu kuruluşunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Hayrettin T. (33) ile babası Nevrez T. (58) arasında Yenice Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hayrettin T, babasını bıçaklamaya başladı. Bu sırada baba Nevrez T, kaçarak evden dışarı çıktı.

Babasına bıçakla saldırmaya cadde de devam eden Hayrettin T'ye, vatandaşlar ve yoldan geçen jandarma ekipleri müdahale etti. Zanlı Hayrettin T, gözaltına alındı.

Ağır yaralanan Nevrez T, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.