Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Mersin'de parkta erkek bebek bulundu

Mersin'de 3 günlük bebek, yürüyüş yapan bir çift tarafından parkta bulundu. Erkek bebek hastanede tedavi altına alındı.

Mersin'de parkta erkek bebek bulundu
AA

Mersin'in Erdemli ilçesinde, parkta bulunan erkek bebek hastanede tedavi altına alındı.

Alata Mahallesi'nde yürüyüş yapan sağlık çalışanı Ali ve eşi Ayşe Demir, ağaçların arasında bebek çantası olduğunu fark etti. Çantaya baktıklarında bebekle karşılaşan çift, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan erkek bebek, kuvöze alındı. Bebeğin, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce bakım ve korumaya alınacağı öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bebeğin ailesinin tespiti için çalışma başlattı.

Hastanede görevli çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman doktoru Ayhan Demir, 3 kilogram ağırlığındaki bebeğin tahminen 3-4 günlük olduğunu söyledi. Bebeğin hastanede doğduğunun tahmin edildiğini belirten Demir, "Bebeğin ilk beslenmesi yapılmış, ilk aşılarına dair izler de mevcut. Yeni doğan servisimizde takip ve tedavisini yapıyoruz." dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul Kağıthane'de bir rezidansın 15'inci katında yangın çıktı
GÜNDEM Rezidanstaki yangında mahsur kaldılar!
Ekrem İmamoğlu davasında son dakika gelişmesi: Gelecek celse... - En son haberler
GÜNDEM İmamoğlu davasında ilk duruşma görüldü
1961 Doğumlu Kaç Yaşında Olur? 1961 Yılında Doğan Birisi 2023'te Kaç Yaşında Oluyor?
GÜNDEM 1961 doğumlu kaç yaşında olur?
1960 Doğumlu Kaç Yaşında Olur? 1960 Yılında Doğan Birisi 2023'te Kaç Yaşında Oluyor?
GÜNDEM 1960 doğumlu kaç yaşında olur?
14 alan geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
GÜNDEM 14 alan geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Son dakika haberler: İstanbul'da 64 yaşındaki diş hekimini 21 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Savunması "Pes" dedirtti!
GÜNDEM Kadın diş hekimini 21 bıçak darbesiyle öldürmüştü! ...
Okullarda yarın "karne zili" çalacak
GÜNDEM Okullarda yarın "karne zili" çalacak
Mayıs ayı konut satış rakamları
GÜNDEM Mayıs ayı konut satış rakamları
İstanbul'da kara para aklama çetesine yapılan baskın kamerada! - Güncel haberler
GÜNDEM Kara para aklama çetesine yapılan baskın kamerada!
İskenderun'da konteyner talebinin yüzde 85'i karşılandı
GÜNDEM İskenderun'da konteyner talebinin yüzde 85'i ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.