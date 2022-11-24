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Mersin'deki 'sahte banknot' operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Mersin'de piyasaya 600 bin liralık sahte banknot sürdükleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı

Mersin'de 'sahte banknot' operasyonu: 7 tutuklama
Mersin'de 'sahte banknot' operasyonu: 7 tutuklama
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AA

Mersin'de sahte banknotla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda sahte banknotla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA'nın haberine göre; Adliyeye sevk edilen zanlılardan G.K, V.A, S.U, B.D, R.B, A.A. ve Y.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, D.Y. ile B.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis ekiplerince dün Mersin başta olmak üzere çeşitli illerde alışveriş yaparak piyasaya yaklaşık 600 bin lira sahte banknot sürdükleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmış, düzenlenen şafak operasyonunda 9 zanlı yakalanmıştı.

Operasyonda adreslerdeki aramalarda çok miktarda sahte banknot ele geçirilmiş, bir şüphelinin evindeki incelemelerde de sahte banknotların klima filtresine gizlendiği belirlenmişti.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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