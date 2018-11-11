Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmasında, Fas uyruklu bir DEAŞ mensubunun Tarsus ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

FAS UYRUKLU TERÖRİST TUTUKLANDI

AA'da yer alan habere göre Tarsus'taki adrese düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen zanlı ile yanındaki bir kişi yakalanarak Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Fas uyruklu zanlı tutuklanırken, yanında yakalanan şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ