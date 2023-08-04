Mersin'de şarampole devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Mersin'in Mut ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 14 kişi yaralandı
Tarım işçilerinin bulunduğu H.Ç. yönetimdeki minibüs, Mut-Karaman kara yolunun 22. kilometresinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüste bulunanlardan Ayşe Yılmaz (47) hayatını kaybetti, sürücü H.Ç. ile 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.