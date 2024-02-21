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        Haberler Gündem Mersin'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü - Güncel haberler

        Mersin'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü

        Mersin'in Silifke ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 20:00 Güncelleme: 21.02.2024 - 20:00
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        Mersin'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
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        Yeşilovacık Mahallesi D-400 kara yolunda, Mehmet Sivri (18) idaresindeki otomobil şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri sürücü Sivri ile otomobildeki Ahmet Uysal'ın (32) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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