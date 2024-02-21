Mersin'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
Mersin'in Silifke ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Giriş: 21.02.2024 - 20:00 Güncelleme: 21.02.2024 - 20:00
Yeşilovacık Mahallesi D-400 kara yolunda, Mehmet Sivri (18) idaresindeki otomobil şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü Sivri ile otomobildeki Ahmet Uysal'ın (32) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.