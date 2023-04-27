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Mersin'de 'sazan sarmalı' dolandırıcılığına operasyon: 3 tutuklama

Ankara'da araç alım satımında 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik Mersin'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Mersin'de 'sazan sarmalı' dolandırıcılığına operasyon: 3 tutuklama
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AA

Ankara'da araç satan ve almak isteyen 2 kişiyi "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırdıkları gerekçesiyle Mersin'de gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da aracını satmak için internete ilan veren K.O'nun bilgilerini kopyalayan şüpheli, benzer görsellerle sahte satış ilanı oluşturdu.

AA'nın haberine göre kendini satıcı gibi göstererek aracı satın almak isteyen H.Ç. ile görüşen zanlı, K.O'ya da kendini alıcı olarak tanıttı.

Satıcı K.O. ile alıcı H.Ç'yi ayrı ayrı arayarak noterde buluşturan zanlı, 850 bin liralık satış bedelinin kendi hesabına aktarılmasını sağladı.

Dolandırıldıklarını anlayan tarafların şikayeti üzerine harekete geçen polis, "sazan sarmalı" yöntemini kullanan şüpheli F.H'nin Mersin'de olduğunu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda F.H. ve bankadan çektiği parayı verdiği A.K, V.A, E.Ö. ve N.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.H, V.A. ve A.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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