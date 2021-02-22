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Mersin'de şehit ailelerinin evlerine Türk bayrağı resmediliyor

Mersin'de, Toroslar Belediyesince evlerinin dış cephesine Türk bayrağı resmedilen şehit aileleri, anlamlı çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Mersin'de şehit ailelerinin evlerine Türk bayrağı resmediliyor
AA

Belediye tarafından hayata geçirilen "Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi Projesi" kapsamında ilçedeki binaların dış cephelerindeki çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ressam Nazife Bilgin Hazar tarafından ilçedeki birçok evin duvarına dünyaca ünlü ressamların eserleri çizildi.

Proje kapsamında bu çalışmalar sürerken şehit aileleri, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'dan evlatlarının anısını yaşatmak için evlerinin duvarlarına Türk bayrağı yapılmasını talep etti.

Bunun üzerine Yılmaz, ressam Hazar'dan şehit evlerine Türk bayrağı resmetmesini istedi.

Hazar, İzmir'in Urla ilçesindeki askeri birlikte eğitim sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Astsubay Hüseyin Bulut'un Akbelen Mahallesi'nde annesinin oturduğu ev ile Şırnak'taki operasyonda el yapımı patlayıcının teröristler tarafından infilak ettirilmesi sonucunda şehit olan Sağlık Astsubay Murat Erdi Eker'in Tozkoparan Mahallesi'ndeki evinini dış cephesine Türk bayrağı resmetti.

Belediye Başkanı Yılmaz, AA muhabirine, şehit aileleriyle sürekli bir arada olduklarını söyledi.

Şehit ailelerinin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, şehitlerin emaneti olan ailelere evlat acısını hissettirmemeye gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Yılmaz, şehitlerin çocukluklarının geçtiği evlere böyle bir çalışma yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Şehit haberi geldiğinde önce eve Türk bayrağı asılır. Bayrağımız bizim bağımsızlık sembolümüzdür. Şehit ailelerimizden gelen bu istek çok mantıklı ve güzel. 'Bu evde şehit var, şehit ailesi var' hissiyatını paylaşmak bizim için önemli." diye konuştu.

Çalışmanın şehit ailelerini mutlu ettiğini dile getiren Yılmaz, gelen talep üzerine çalışmayı devam ettireceklerini vurguladı.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız bu bayrağın gölgesinde büyüyecek. Bu bayrağın maneviyatını hissedecekler. Bu bayrak hepimizin bayrağı. Bize düşen görev bayrağımızla ilgili hassasiyetin devam etmesi, gelecek nesillere aktarılması noktasında çalışmalar yapmak. Projenin bu açıdan da önemi var. Bu kaldırımdan geçen her çocuk bu bayrağı görecek. Bu evde bir şehit olduğunu ve o şehide bir saygı, sevgi olduğunu hissedecek."

- "Kuzum aynı duvara gelmiş gibi"

Şehit Astsubay Hüseyin Bulut'un annesi Rabia Bulut ise yapılan çalışmanın çok anlamlı olduğunu kaydetti.

Kendilerini yalnız bırakmayan Yılmaz'a teşekkür eden Bulut, "Kuzum aynı duvara gelmiş gibi. Beni bekliyor gibi. Çok memnun kaldım. Sevindim. Evlat acısı çok zor. Bu bayrakların sayesinde yaşıyorum burada." ifadesini kullandı.

Sağlık Astsubay Murat Erdi Eker'in annesi Aynur Eker de şehit oğlunu çok özlediğini ve onun anılarıyla yaşadığını dile getirdi.

Eker, "Yokluğu çok acı ama sağ olsun milletimiz yanımızda. Toroslar Belediye Başkanımız bizle ilgili. Bu çalışmayı yaptıkları için teşekkür ediyorum. Acımız çok büyük. Yokluğunu hissettirmemek için belediyemiz her şeyi yapıyor. Evimizin duvarına böyle bir anı yapıldığı için mutluyum. Onun yokluğunu, acısını çekiyorum." diye konuştu.

Ressam Nazife Bilgin Hazar da çok önemli ve duygusal projeye katkısı olduğundan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Projede yer almaktan çok mutluyum. Çalışmayı yaparken duygu dolu anlar yaşadım. Ay yıldızlı bayrağımızın resmedilmesiyle, bir nebzede olsa şehit ailesinin acılarının hafifletebildiysem ne mutlu bana." değerlendirmesinde bulundu.

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