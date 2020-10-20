Mersin'de sosyal medyadan dolandırıcılık iddiasına iki tutuklama

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden "hediye kazandıkları" vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda zanlılar U.O, H.Ş.T, C.B, M.Y, A.B. ve E.N. gözaltına alındı.

Şüphelilerin cep telefonları ve bilgisayarını inceleyen ekipler, birçok kişinin aynı yöntemle dolandırıldığını tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ş.T. ve M.Y. tutuklandı, U.O, C.B. ve A.B. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla, E.N. de ev hapsi cezasıyla serbest bırakıldı.