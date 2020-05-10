AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı marangozhanede yapılan banklar, oturan iki kişinin aralarında bir metre mesafe olacak şekilde tasarlandı. Mesafenin ayarlanması için bankların ortasına da içinde çiçekler bulunan saksılar yerleştirildi. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olmayan ve parklara giden vatandaşlar, "sosyal mesafeli" banklara ilgi gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yeni bankların birçok noktaya yerleştirildiğini belirterek "Üretime devam ediyoruz, sosyal mesafeli oturma banklarımızın sayısını arttıracağız. En büyük temennimiz vatandaşlarımızın sağlık için evde kalmalarıdır." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün Twitter hesabından, Kestel Belediyesinin sosyal mesafe kuralına uygun olarak tasarladığı oturma bankının fotoğrafını paylaşıp "Türkiye'nin pratik zekası, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı. Göze sürpriz yapanından bir soruna çözüm olanına dek, her fikir güzel. (Mühim not: Fotoğraf çarşamba günü çekilmiştir.)" yorumunda bulunmuştu.