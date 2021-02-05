Mersin'de sürücüsü rahatsızlanan otomobil kontrolden çıktı: 1 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ayşegül Süren'in (45) kullandığı 33 RH 646 plakalı otomobil, Şehitishak Mahallesi 3312 Sokak'ta, sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanması sonucu kontrolden çıktı.
Otomobil, önce sokaktan geçen 2 kişiye ardından elektrik direğine çarptı.
Kazada, direksiyon başında rahatsızlanan Süren ile araçtaki 3 çocuğu da yaralandı.
Yaralanan 2 yaya ile otomobildeki 4 kişi, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Süren, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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