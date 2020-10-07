Mersin'de tandır ekmeği kadınların geçim kaynağı olacak

AA

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Akdeniz Mahallesi'ndeki tandır evlerinin açılışında, üretici kadınlara destek vererek geçim kaynaklarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Projenin kadınların talebi üzerine başlatıldığını belirten Tarhan, şöyle konuştu:

"Belediye başkanı adayıyken, Akdeniz Mahallesi'ne yaptığım ziyarette bir eve beni konuk ettiler. Orada konuşurken hanımefendiler tandır ekmeği yaptıklarını söylemişlerdi. Ben de onlara böyle bir tesis yapacağım konusunda söz vermiştim. Şimdi 4 bölümden ibaret, her birinde 2 kadının çalışabildiği modern bir tesis yaptık. Doğal gazla çalışan, çevreye hiçbir zararı olmayacak şekilde eski usul tandırı modernleştirdik. Çevreden de kimse rahatsız olmayacak."

Tarhan, ekmeklerin satışında da kadınlara yardım edeceklerini, çalışmanın başarılı olması halinde yeni tandır ekmeği evleri açmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kadınların yaptığı sade, tereyağlı, peynirli ve biber soslu tandır ekmekleri, ilçenin çeşitli noktalarında satışa sunulacak.