Mersin’in Tarsus ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle oluşan taşkınlar tarım işçilerini vurdu.

Hakan Bulut'un haberine göre, son günlerde bölge genelinde etkili olan ve son birkaç gündür şiddetlenen yağışlardan dolayı Tarsus Kaymakamlığı’nda kriz masası oluşturuldu.

Önlemler kapsamında Tarsus’un ova bölgesinde yer alan Yeniçay, Akarsu, Çağbaşı, Yaramış, Çatalca, Yeşiltepe, Egemen, Aliefendioğlu, Atalar, Çiçekli, Alifakı, Kelahmet ve Kulak mahallelerinde çadırda kalan ve çoğunluğunu Suriyeli mültecilerin oluşturduğu tarım işçileri Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi’nin tahsis ettiği otobüslerle spor salonuna taşındılar.

Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu tarım işçileri, yağışların etkisini kaybedene kadar spor salonunun yanı sıra yine kamuya ait olan taziye evleri veya başka noktalarda barındırılacak. Tarım işçilerinin yemek ve su ihtiyaçları da karşılanacak.

Son günlerde Tarsus’ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle başta Berdan Irmağı olmak üzere birçok sulama kanalı taşmış, binlerce dönümlük ekili tarım arazisi de sular altında kalmıştı.

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