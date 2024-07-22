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        Haberler Gündem Güvenlik Mersin'de terör örgütü marşı eşliğinde halay çeken 9 şüpheli yakalandı

        Mersin'de terör örgütü marşı eşliğinde halay çeken 9 şüpheli yakalandı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de bir grubun bölücü terör örgütü propagandası yapması üzerine başlatılan soruşturmada 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 19:55 Güncelleme: 22.07.2024 - 19:55
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        9 şüpheli yakalandı
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'de bir grubun bölücü terör örgütünün sözde marşı eşliğinde halay çekmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını belirtti.

        Kimlikleri tespit edilen 9 şüphelinin gözaltına alındığını, 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiğini bildiren Tunç, "Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır." ifadesini kullandı.

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