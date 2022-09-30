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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 9 gözaltı

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon: 9 gözaltı
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
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AA

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürdürüldü. Bu kapsamda, PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon yapıldı.

AA'nın haberine göre; operasyonda şüphelilerden 9'u yakalandı. Adreslerde ele geçirilen dijital malzemeler ve dokümanlar incelemeye alındı. Polis, ikametinde bulunamayan bir zanlıyı arama çalışmasını sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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