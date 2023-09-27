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        Haberler Gündem Güvenlik Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 12 gözaltı

        Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 12 gözaltı

        Mersin'de düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 07:02 Güncelleme: 27.09.2023 - 07:04
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        Mersin'de terör örgütüne yönelik operasyon: 12 gözaltı
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        Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

        AA'nın haberine göre; bu kapsamda, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptıkları öne sürülen 12 zanlının kimliği tespit edildi.

        Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle şafak vakti düzenlenen operasyonda N.G, M.E.Ç, F.D, M.S, İ.K, M.İ, B.T, N.K, F.G, Y.A, S.Ç. ve F.M. gözaltına alındı.

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