Mersin'de teslim olması sağlanan terör örgütü PKK üyesi, ailesiyle buluşturuldu

AA

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kandırılarak ailelerinden koparılan genç ve çocukların tekrar topluma kazandırılması, örgütler içerisinde masumane gibi görünen faaliyetlerle çocuk ve gençlerin kandırılmalarının önlenmesi, örgüte katılanların teslim olmalarının sağlanması için "Aile ve birey" görüşmeleri yaptı.Görüşmeler neticesinde S. adlı erkek örgüt üyesinin teslim olması sağlandı.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne davet edilen aile ile Ş. buluşturuldu.