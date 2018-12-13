Mersin'de narenciye yüklü kamyonun, polis aracı ile hafif ticari araca çarpması sonucu 3'ü polis memuru, 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndan Erdemli ilçesi istikametine giden 33 EAD 36 plakalı hafif ticari araçtan dumanlar yükseldi.

Yoldan geçen bir trafik ekibi, yardım etmek için aracın arkasında durdu. Bu sırada narenciye yüklü bir kamyon, önce polis ekibinin aracına, daha sonra da hafif ticari araca çarptı.

Kazada yaralanan 3'ü polis, 6 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek, kaza hakkında bilgi aldı.

Şahne, daha sonra yaralıların tedavi gördüğü hastaneye gitti.

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