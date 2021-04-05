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Mersin'deki cinayet sanığı hakim karşısında

Mersin'de, tartıştığı genci tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Mersin'deki cinayet sanığı hakim karşısında
AA

Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık Ş.Y. ve hayatını kaybeden Serhat Sayin'ın ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Ş.Y. savunmasında, olayın Serhat Sayin'in ağabeyi Y. Sayin'in sosyal medya üzerinden eşine attığı mesajlar nedeniyle yaşandığını öne sürdü.

Tanık olarak dinlenen sanığın eski dini nikahlı eşi T.Y. de kendisine iftira atıldığını savunarak, "Ölen kişiyi ve abisini tanımıyorum. Ben Ş.Y'ye öyle bir şey söylemedim. Telefonum yok, bütün mesajları kendisi yazdı. Benim olayla alakam yok. Onu ben azmettirmedim." dedi.

Silahın sahibi S.İ. de olayla bir ilgisinin olmadığını kaydederek, "Ş.Y. ile aramda işveren çalışan ilişkisi var. Silah bana ait ve ruhsatlı. Silahım her zaman iş yerinde gizli bir yerde bulunurdu. Sanığın yerini nasıl öğrendiğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden gencin annesi Sebiha Sayin de cinayeti itiraf eden sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi.

Baba Cafer Sayin de olayın tasarlanmış bir cinayet olduğunu belirterek, sanığın hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Avukatların beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, bahse konu sosyal medya hesabının incelenmesi ve sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan rapor aldırılması gerekçesiyle duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'nde 14 Eylül 2020'de 16 yaşındaki Serhat Sayin'i tabancayla öldürdüğü ileri sürülen Ş.Y. hakkındaki soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısınca hazırlanan ve Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istenmişti.

İddianamede sanığın, o dönem dini nikahla yaşadığı eşine sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla tartıştığı Y. Sayin'i darbettiği, sonrasında da kavgayı duyup kendisiyle görüşmek için bölgeye giden kardeşi Serhat Sayin'i tabancayla öldürdüğü belirtilmiş ve sanığın suçunu itiraf ettiği bilgisine de iddianamede yer verilmişti.

Serhat Sayin'in tabancayla öldürülmesine ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kişinin kaldırımda bekleyen Sayin'e doğru koşarak ateş etmesi yer almıştı.

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