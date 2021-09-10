Mersin'deki Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde 27. dönem kazıları başladı

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İtalya Roma La Sapienza Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Marcello Barbanera başkanlığındaki Türk ve İtalyan uzmanlardan oluşan 36 kişilik ekip, Ayaş Mahallesi'ndeki antik kentte sezon kazıları için iş başı yaptı.

Barbanera, gazetecilere yaptığı açıklamada, alanda uzun yıllardır sürdürülen kazı çalışmalarında birçok yapının güz yüzüne çıkarıldığını söyledi.

Antik kentte ortaya çıkarılan kamusal ve dini yapıların büyük bölümünde kazı çalışmalarının tamamlandığını anlatan Barbanera, bu alanların turizme kazandırılması için hazırlanan Arkeopark Projesi'nin çalışmalarına da başlandığını bildirdi.

Barbanera, bölgedeki kazılarda arkeolojik alanların değerlendirilmesine yönelik çalışma yürütüp aynı zamanda yaşamsal bağlantıları ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tam olarak belirsiz olan liman, şehir ve nekropol arasındaki bağlantıları keşfetmek önceliklerimiz arasında. Bu araştırmaların sonuçları sadece Elaiussa Sebaste Antik Kenti için değil, Dağlık Kilikya Bölgesi'ndeki benzer durumları anlamak için de önemli olacaktır. Hedeflere ulaşmak için küçük hamamla ilgili araştırmayı sonuçlandırmak, 'Deniz Feneri' olarak adlandırılan alanın kazısına devam edip burayı iç kısma doğru genişletmek, agora (pazar yeri) ile limanlar ve güneybatı nekropolü (arkeolojik şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölge) başlangıcı arasındaki alanı kazmaya başlamak ilk planlar arasında. Antik kentteki nekropol, iyi korunma seviyesi, mezar yapılarının anıtsallığı, zenginliği ve çeşitliliği itibarıyla Türkiye'nin en görkemli mezar komplekslerinden biri. Şimdiye kadar elde edebildiğimiz sonuçlar, projenin devamı için ümit verici."